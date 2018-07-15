Франция – Хорватия: Питана ошибся, назначив "голевой" штрафной?

На 17-й минуте финального матча чемпионата мира Франция - Хорватия ошибся аргентинский арбитр Нестор Питана, назначив тот самый штрафной удар в пользу французской команды, с которого она открыла счет. Это как раз тот случай, когда футболист (Антуан Гризманн) "заработал" фол, изобразив нарушение правил со стороны соперника (Марсело Брозовича).

Тем, кто считает, что в данной ситуации ошибку судьи должен был исправить итальянский видеоарбитр Массимилиано Иррати, напомню: ВАР не исправляют ошибки рефери при неправильно назначенных штрафных и угловых ударах. (Александр БОБРОВ)