Франция – Хорватия: первый гол французов засчитан правильно. Спасибо Виде

До сих пор не прекращаются споры, правильно ли засчитан первый гол в финальном матче чемпионата мира Франция - Хорватия (4:2), забитый Марио Манджукичем в свои ворота на 18-й минуте. Могло показаться, что Поль Погба находился за линией офсайда в тот момент, когда Антуан Гризманн выполнил штрафной удар. Затем французский полузащитник активно участвовал в игре, борясь с Манджукичем. Значит, мол, следовало зафиксировать у Погба положение "вне игры". И Нестор Питана с его первым ассистентом Эрнаном Майданой этого ошибочно не сделали.

На самом деле Погба не располагался за линией офсайда. В самый последний момент французам помог… Домагой Вида, опекавший хавбека. Он выставил левую ногу и "перекрыл" ей соперника. Таким образом, правила игры судьями соблюдены, гол (а точнее, автогол) засчитан абсолютно верно. (Александр БОБРОВ)