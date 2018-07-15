Франция - Хорватия: Ллорис обошел Дидье Дешама по матчам за сборную

Вратарь и капитан сборной Франции Юго Ллорис вышел на поле в стартовом составе на финал чемпионата мира-2018 против Хорватии. Для голкипера это 104-я игра за национальную команду. По этому показателю он обошел нынешнего главного тренера сборной Франции Дидье Дешама, а также немца Франца Беккенбауэра.

Примечательно, что Беккенбауэр выигрывал чемпионат мира и как игрок, и как тренер. Этого же результата может добиться Дешам, если французы победят сегодня.

Онлайн-трансляция финала чемпионата мира-2018 Франция - Хорватия