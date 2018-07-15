Франция - Хорватия: хорваты во всех матчах плей-офф ЧМ пропускают первыми

Сборная Франции открыла счет в финале чемпионата мира-2018 против Хорватии. Мяч в свои ворота срезал нападающий Марио Манджукич.

Сборная Хорватии пропускает первой во всех играх плей-офф турнира. В 1/8 финала они пропустили от Дании уже на первой минуте (1:1, пенальти - 3:2), в четвертьфинале против России счет открыл Денис Черышев (2:2, пенальти - 4:3), а в полуфинале Англия забила гол на 5-й минуте (2:1 д.в.). Все три предыдущих раза хорваты смогли отыграться и перевести игру в дополнительное время.

Онлайн-трансляция финала чемпионата мира-2018 Франция - Хорватия