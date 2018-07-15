Франция – Хорватия. Главный матч ЧМ. Трансляция. (Видео)

На ЧМ-2018 в России сегодня состоится финал. За титул чемпиона мира посоревнуются французы и хорваты. Букмекеры отдают явное преимущество подопечным Дидье Дешама. Причем они практически не сомневаются в победе "трехцветных". Согласны с ними? Стартовый свисток матча в "Лужниках" прозвучит в 18.00 по московскому времени.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Франция – Хорватия. (ВИДЕО)

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

Прямой эфир Франция – Хорватия.

Кроме того, на протяжении всего турнира для вас работает телестудия "Спорт-Экспресса". Нашими гостями будут уникальные герои спорта и не только. Сегодня вас ждут семь часов прямого эфира, в котором вы увидите финал чемпионата мира совсем в ином ракурсе. Подключайтесь – будет интересно!