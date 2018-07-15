Франция – Хорватия. Финал ЧМ. Прямая трансляция. (Видео)

На чемпионате мира, который проходит в России, остался последний матч. Сегодня состоится главный матч на главном турнире четырехлетия. В нем встретятся национальные команды Франции и Хорватии. Букмекеры считают фаворитом команду Дидье Дешама. Причем фаворитом очевидным. Правы окажутся букмекеры? Узнаем уже сегодня, начало матча в "Лужниках" в 18.00 по московскому времени. Не пропустите исторический матч.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Франция – Хорватия. (ВИДЕО)

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

Прямой эфир Франция – Хорватия.

Кроме того, на протяжении всего турнира для вас работает телестудия "Спорт-Экспресса". Нашими гостями будут уникальные герои спорта и не только. Сегодня вас ждут семь часов прямого эфира, в котором вы увидите финал чемпионата мира совсем в ином ракурсе. Подключайтесь – будет интересно!