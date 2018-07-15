Франция - Хорватия: болельщикам приходится идти к фан-зоне более 2 км

У болельщиков возникли проблемы к доступу к фан-зоне чемпионата мира-2018 на Воробьевых горах в Москве. Причиной стало закрытие одного из входов метро.
Толпы болельщиков стекаются к "Университету", но обычный вход закрыт. Людей гонят 2,2 км по прямой, чтобы они увидели другое метро, воспользовавшись которым можно было сэкономить около 30 минут (Андрей МИХАЙЛОВ)
15 июля 2018 г.
Спустя 35 минут ходьбы фан-зона стала чуть ближе... pic.twitter.com/KZIa8b0sIG– Andrew Mikhaylov (@AJ_Mikhaylov) 15 июля 2018 г.
До стартового свистка меньше 5 минут, но на территорию фан-зоны пробиться пока не удалось...– Andrew Mikhaylov (@AJ_Mikhaylov) 15 июля 2018 г.
🤷♂️#worldcupfinal2018 pic.twitter.com/QqHMYVcztb
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