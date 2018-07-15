Франция - Хорватия: болельщикам приходится идти к фан-зоне более 2 км

У болельщиков возникли проблемы к доступу к фан-зоне чемпионата мира-2018 на Воробьевых горах в Москве. Причиной стало закрытие одного из входов метро.

Толпы болельщиков стекаются к "Университету", но обычный вход закрыт. Людей гонят 2,2 км по прямой, чтобы они увидели другое метро, воспользовавшись которым можно было сэкономить около 30 минут (Андрей МИХАЙЛОВ)