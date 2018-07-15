18:02 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Франция - Хорватия: болельщикам приходится идти к фан-зоне более 2 км


У болельщиков возникли проблемы к доступу к фан-зоне чемпионата мира-2018 на Воробьевых горах в Москве. Причиной стало закрытие одного из входов метро.

Толпы болельщиков стекаются к "Университету", но обычный вход закрыт. Людей гонят 2,2 км по прямой, чтобы они увидели другое метро, воспользовавшись которым можно было сэкономить около 30 минут (Андрей МИХАЙЛОВ)

 

 

Франция - Хорватия

 

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