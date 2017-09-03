Франция дома не смогла забить Люксембургу

Сборная Франции на своем поле в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 сыграла вничью с Люксембургом - 0:0.
Хозяева нанесли более 30 ударов по воротам соперника, который занимает 136-е место в рейтинге ФИФА (французы - десятые).
Отметим, что в составе Франции играли Поль Погба, Тома Лемар, Антуан Гризманн и Кильян Мбаппе, суммарная стоимость которых больше 500 миллионов евро.
Чемпионат мира-2018
Отборочный турнир
Европа
Группа А
Франция: Ллорис, Косьельни, Кюрзава, Юмтити, Сидибе, Погба, Канте, Лемар, Гризманн (Фекир, 81), Жиру (Ляказетт, 59), Мбаппе (Коман, 59).
Люксембург: Жубер, Малгет, Филиппс, Скендерович, Ениш, Янс, Мартинс, В.Тилл (Родригеш, 59), О.Тилл, Даниел да Мота (Синани, 59), Тюрпель (Холтер, 87).
Предупреждения: Ениш, 51. Синани, 65. Янс, 69. Погба, 80.
Судья: Ставрев (Македония).
3 сентября. Тулуза. Стадион "Stadium Municipal".
Кот Василий
где мой коментарий?(((
23:49
Кот Василий
Вот что значит всю игру гости отбивались) Кстати франция уже второй раз в этом отборе горит при аналогичной ситуации. Матч первого тура Белоруссия-Франция так же закончился 0:0,такое же было бесконечное количество ударов в створ и по воротам.Не смогли пробить голкипера,как не пытались
23:49
ЗлобныйЖиртрест
То есть в итоге Люксембург сильнее Голландии....
23:48
shpasic
зажравшиеся миллионеры, бгг))
23:45
John0201
6у букмекеров на 0-0 коэффициент был 100. Думал, да не может быть, что никто не забьет)
23:43
dintos
Все эти Мбаппе,Погбы и прочие звездуны стоят отсилы десяток лямов,но не такие бешеные бабки.Почтальоны показали это натурально.Вообще профессиональный спорт перегрет бабками,это весьма противно...
23:43
foreverCSKAforever
Вот это зашквар!
23:41
shpasic
так в этот раз судья забыл удалить соперников.
23:37
Thomas_Boy_
Вот вам и Франция. Разделать Нидерланды под орех и не справиться с люксами...
23:36