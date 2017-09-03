Франция дома не смогла забить Люксембургу

Сборная Франции на своем поле в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 сыграла вничью с Люксембургом - 0:0.

Хозяева нанесли более 30 ударов по воротам соперника, который занимает 136-е место в рейтинге ФИФА (французы - десятые).

Отметим, что в составе Франции играли Поль Погба, Тома Лемар, Антуан Гризманн и Кильян Мбаппе, суммарная стоимость которых больше 500 миллионов евро.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Европа

Группа А

Франция - Люксембург - 0:0

Франция: Ллорис, Косьельни, Кюрзава, Юмтити, Сидибе, Погба, Канте, Лемар, Гризманн (Фекир, 81), Жиру (Ляказетт, 59), Мбаппе (Коман, 59).

Люксембург: Жубер, Малгет, Филиппс, Скендерович, Ениш, Янс, Мартинс, В.Тилл (Родригеш, 59), О.Тилл, Даниел да Мота (Синани, 59), Тюрпель (Холтер, 87).

Предупреждения: Ениш, 51. Синани, 65. Янс, 69. Погба, 80.

Судья: Ставрев (Македония).

3 сентября. Тулуза. Стадион "Stadium Municipal".