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23:33 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Франция дома не смогла забить Люксембургу

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Сборная Франции на своем поле в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 сыграла вничью с Люксембургом - 0:0. 

Хозяева нанесли более 30 ударов по воротам соперника, который занимает 136-е место в рейтинге ФИФА (французы - десятые).

Отметим, что в составе Франции играли Поль Погба, Тома Лемар, Антуан Гризманн и Кильян Мбаппе, суммарная стоимость которых больше 500 миллионов евро.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Европа

Группа А

Франция - Люксембург - 0:0

Франция: Ллорис, Косьельни, Кюрзава, Юмтити, Сидибе, Погба, Канте, Лемар, Гризманн (Фекир, 81), Жиру (Ляказетт, 59), Мбаппе (Коман, 59).

Люксембург: Жубер, Малгет, Филиппс, Скендерович, Ениш, Янс, Мартинс, В.Тилл (Родригеш, 59), О.Тилл, Даниел да Мота (Синани, 59), Тюрпель (Холтер, 87).

Предупреждения: Ениш, 51. Синани, 65. Янс, 69. Погба, 80.

Судья: Ставрев (Македония).

3 сентября. Тулуза. Стадион "Stadium Municipal".

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/world/tables/2018/qualify/

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (9)
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Кот Василий

где мой коментарий?(((

23:49

Кот Василий

Вот что значит всю игру гости отбивались) Кстати франция уже второй раз в этом отборе горит при аналогичной ситуации. Матч первого тура Белоруссия-Франция так же закончился 0:0,такое же было бесконечное количество ударов в створ и по воротам.Не смогли пробить голкипера,как не пытались

23:49

ЗлобныйЖиртрест

То есть в итоге Люксембург сильнее Голландии....

23:48

shpasic

зажравшиеся миллионеры, бгг))

23:45

John0201

6у букмекеров на 0-0 коэффициент был 100. Думал, да не может быть, что никто не забьет)

23:43

dintos

Все эти Мбаппе,Погбы и прочие звездуны стоят отсилы десяток лямов,но не такие бешеные бабки.Почтальоны показали это натурально.Вообще профессиональный спорт перегрет бабками,это весьма противно...

23:43

foreverCSKAforever

Вот это зашквар!

23:41

shpasic

так в этот раз судья забыл удалить соперников.

23:37

Thomas_Boy_

Вот вам и Франция. Разделать Нидерланды под орех и не справиться с люксами...

23:36