Франция - Бельгия: Юмтити признан лучшим игроком матча

Французский защитник Самюэль Юмтити признан лучшим игроком матча 1/2 финала чемпионата мира между сборными Франции и Бельгии (1:0).

Юмтити стал автором единственного гола в этой встрече. Он забил головой после подачи нападающего Антуана Гризманна с угла поля.

Сборная Франции в финале чемпионата мира сыграет с победителем пары Хорватия - Англия (15 июля, "Лужники").

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