Франция - Бельгия: Юмтити признан лучшим игроком матча

Французский защитник Самюэль Юмтити признан лучшим игроком матча 1/2 финала чемпионата мира между сборными Франции и Бельгии (1:0).
Юмтити стал автором единственного гола в этой встрече. Он забил головой после подачи нападающего Антуана Гризманна с угла поля.
Сборная Франции в финале чемпионата мира сыграет с победителем пары Хорватия - Англия (15 июля, "Лужники").
- Сборная Бельгии (футбол)
- Сборная Англии (футбол)
- Сборная Франции (футбол)
- Сборная Хорватии (Футбол)
- Антуан Гризманн
- Самюэль Юмтити