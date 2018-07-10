Франция - Бельгия: в "старте" французов одно изменение

Стал известен стартовый состав сборной Франции на полуфинал чемпионата мира-2018 против Бельгии. Блез Матюиди отбыл дисквалификацию и вернулся в "старт", заменив Корантена Толиссо. Это единственное изменение в стартовом составе французов по сравнению с четвертьфиналом против Уругвая (2:0).

Полностью стартовый состав французов выглядит следующим образом: Ллорис, Павар, Варан, Юмтити, Эрнандез - Погба, Канте - Мбаппе, Гризманн, Матюиди - Жиру.

Франция - Бельгия: чемпионат мира по футболу, 1/2 финала, анонс матча //

Франция - Бельгия: чемпионат мира по футболу, 10 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/2 финала - начало в 21.00 (время московское) //

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