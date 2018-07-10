Франция – Бельгия: онлайн трансляция, видео

Сегодня в Санкт-Петербурге определится первый финалист чемпионата мира. За место в главном матче турнира поспорят национальные команды Франции и Бельгии. Игра начнется в 21.00 по столичному времени. Проигравший отправится бороться за третье место. Обе команды подошли к встрече в оптимальных составах.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Франция – Бельгия. (ВИДЕО)

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

Прямой эфир Франция – Бельгия.

Кроме того, на протяжении всего турнира для вас будет работать телестудия "Спорт-Экспресса". Нашими гостями будут уникальные герои спорта и не только, а также вас ждут прямые включения из городов, принимающих ЧМ. Каждый день вас ждут 16-18 часов прямого эфира, в котором вы увидите чемпионат мира совсем в ином ракурсе. Подключайтесь – будет интересно!