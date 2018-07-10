Франция - Бельгия: прогноз букмекеров

Во вторник, 10 июля, в Санкт-Петербурге пройдет матч 1/2 финала чемпионата мира по футболу-2018 Франция – Бельгия. Игру принимает стадион "Санкт-Петербург". Начало встречи – 21.00 по московскому времени.

Winline оценивает шансы на успех Франции с коэффициентом 1,75, а Бельгии – 2,08.

Знаешь, кто победит и каким будет счет? Уверен, что назовешь чемпиона? Коэффициенты Winline – здесь.

Франция – Бельгия: чемпионат мира по футболу, 10 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/2 финала – начало в 21.00 (время московское)

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ЧМ-2018: сетка плей-офф – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь