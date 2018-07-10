Франция - Бельгия: что сейчас творится в Брюсселе. Фото

Матч 1/2 финала чемпионата мира-2018 против Франции вызвал в Бельгии огромный ажиотаж. Центральная площадь Брюсселя, где организована трансляция игры, забита под завязку.

Сборная Бельгии второй раз в истории дошла до полуфинала чемпионата мира. Впервые это произошло в 1986 году, когда большинство игроков нынешнего состава даже не родились.

Прямо сейчас в Брюсселе 🇧🇪🇧🇪🇧🇪



Эти люди ждут первого в истории сборной Бельгии выхода в финал Чемпионата мира 🙌#FRABEL pic.twitter.com/InSaiMOlm2 – Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 10 июля 2018 г.

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