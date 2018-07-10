21:38 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Франция - Бельгия: что сейчас творится в Брюсселе. Фото


Матч 1/2 финала чемпионата мира-2018 против Франции вызвал в Бельгии огромный ажиотаж. Центральная площадь Брюсселя, где организована трансляция игры, забита под завязку. 

Сборная Бельгии второй раз в истории дошла до полуфинала чемпионата мира. Впервые это произошло в 1986 году, когда большинство игроков нынешнего состава даже не родились.

Франция - Бельгия

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/2 финала
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