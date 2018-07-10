Прогноз "Фонбет": Франция пройдет Бельгию в полуфинале ЧМ

10 июля на стадионе "Санкт-Петербург" сборная Франции встретится со сборной Бельгии в 1/2 финала чемпионата мира по футболу. Встреча начнется в 21.00 по московскому времени. Директор по маркетингу букмекерской компании "Фонбет" Алина Якиревич рассказала о ставках на этот матч.

– "Фонбет" предлагает страховку ставок на этот матч?

– Да. Букмекерская компания "Фонбет" вернет все ставки на точный счет матча Франция – Бельгия, если встреча завершится безголевой ничьей в основное время. На победу сборной Франции в основное время со счетом 1:0 принимаются ставки с коэффициентом 8.00, со счетом 2:0 – с коэффициентом 12.00. На победу сборной Бельгии в основное время со счетом 1:0 можно поставить за 9.00, со счетом 2:0 – за 15.00. На ничью в основное время со счетом 1:1 можно поставить за 6.00, со счетом 2:2 – за 14.00. Другие коэффициенты на точный счет смотрите в линии "Фонбет".

– Кто победит в основное время?

– Букмекеры "Фонбет" считают, что в основное время выиграет сборная Франции. На победу французов можно поставить за 2.57, на победу сборной Бельгии – за 2.95, на ничью – за 3.35. Мнения клиентов "Фонбет" разделились. Среди всех игроков, поставивших на исход матча в основное время, 48% предпочли победу Франции, 46% – сборной Бельгии, 6% – ничью.

– Сколько забьют голов?

– По мнению "Фонбет", в основное время встречи будет забито меньше трех голов. На тотал меньше 2,5 можно поставить за 1.85, на тотал больше 2,5 – за 1.95. Большинство клиентов "Фонбет" уверено в том, что матч будет результативным. На тотал больше 2,5 поставили 97% игроков, на тотал меньше 2,5 – всего 3%.

– Каким будет счет матча в основное время?

– По мнению букмекеров "Фонбет", основное время матча завершится со счетом 1:1. На такой исход встречи можно поставить с коэффициентом 6.00. На победу команды Дидье Дешама со счетом 1:0 принимаются ставки с коэффициентом 8.00, со счетом 2:0 – с коэффициентом 12.00, со счетом 2:1 – с коэффициентом 10.00. Среди всех клиентов "Фонбет", поставивших на точный счет матча, 26% выбрали победу Франции со счетом 1:0, 22% – со счетом 2:0, 52% – со счетом 2:1.

– Кто пройдет в финал?

– "Фонбет" считает, что в финал выйдет сборная Франции. На проход команды Дидье Дешама можно поставить с коэффициентом 1.75, на проход Бельгии – с коэффициентом 2.10. Мнения клиентов "Фонбет" разделились. На выход в финал бельгийцев поставили 53% игроков, на выход французов – 47%.

– На что ставят в "Фонбет"?

– Самой популярной стала ставка на победу сборной Франции – ее выбрал 31% клиентов "Фонбет". 25% игроков поставили на победу Бельгии, 20% – на то, что бельгийцы выйдут в финал. 16% клиентов "Фонбет" предпочли тотал больше 2,5, на голы обеих команд в основное время поставили 8% игроков.

– А сколько ставят?

– Самая крупная ставка – на победу сборной Бельгии с форой (-1). Она входит в экспресс на сумму 700 000 рублей. В среднем на матч Франции и Бельгии ставят 706 рублей.

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