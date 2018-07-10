Франция – Бельгия. 1/2 финала чемпионата мира. Прямая трансляция, видео

На чемпионате мира, который проходит в России, осталось всего четыре команд, среди них и Россия. И сегодня турнир узнает первого финалиста. В первом полуфинале на поле стадиона "Санкт-Петербург" встретятся Бельгия и Франция, игра начнется в 21.00 по Москве. А завтра в "Лужниках" сыграют Англия и Хорватия.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Франция – Бельгия. (ВИДЕО)

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

Прямой эфир Франция – Бельгия.

Кроме того, на протяжении всего турнира для вас будет работать телестудия "Спорт-Экспресса". Нашими гостями будут уникальные герои спорта и не только, а также вас ждут прямые включения из городов, принимающих ЧМ. Каждый день вас ждут 16-18 часов прямого эфира, в котором вы увидите чемпионат мира совсем в ином ракурсе. Подключайтесь – будет интересно!