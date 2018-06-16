Франция - Австралия: команду Дешама поддержат 2000 болельщиков

Сборная Франции в Твиттере опубликовала фотографию болельщиков своей команды, которые направляются на матч группового турнира чемпионата мира по футболу-2018 против Австралии. На "Казань Арене" коллектив Дидье Дешама будут поддерживать 2000 фанатов.

На турнире в России французы выступят в группе C. Их соперниками, помимо австралийцев будут Перу (21 июня, Екатеринбург) и Дания (26 июня, Москва, "Лужники").

Франция – Австралия: прямая онлайн-трансляция матча – 16 июня 2018 в 13.00

Как попасть на чемпионат мира по футболу //

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