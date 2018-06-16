Франция – Австралия: Гризманн забил пенальти после первого использования ВАР на ЧМ-2018

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн в матче группового турнира чемпионата мира-2018 против Австралии реализовал пенальти и открыл счет во встрече. Судья из Уругвая Андрес Кунья назначил одиннадцатиметровый, впервые на турнире использовав систему видеопомощи арбитрам (ВАР).

После просмотра видеоповтора арбитр увидел, что защитник Джошуа Рисдон нарушил правила на форварде Кильяне Мбаппе. Игроку обороны "соккеруз" была показана желтая карточка.

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