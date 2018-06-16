Франция – Австралия: гол Погба принес победу команде Дешама

Сегодня. Казань. Франция - Австралия - 2:1. Оливье ЖИРУ и Поль ПОГБА после победного гола. Фото AFP

Сборная Франции обыграла Австралию (2:1) в первом матче группы C на чемпионате мира-2018.

Команда Дидье Дешама открыла счет с пенальти – на 58-й минуте отличился Антуан Гризманн. Этому голу предшествовало первое в истории чемпионатов мира использование системы видеопомощи арбитрам (ВАР).

"Соккеруз" сравняли счет спустя четыре минуты – Миле Единак реализовал одиннадцатиметровый, назначенный за игру рукой Самюэля Юмтити в своей штрафной. Окончательный счет во встрече установил Поль Погба, отметившийся ударом из-за пределов штрафной. Гол был зафиксирован с помощью системы автоматического определения взятия ворот.

Во втором туре сборная Франции сыграет с Перу (21 июня, Екатеринбург), Австралия встретится с Данией (21 июня, Самара).

Чемпионат мира - 2018

Группа C

Франция - Австралия - 2:1 (0:0)

Голы: Гризманн, 58 - с пенальти (1:0). Единак, 62 - с пенальти (1:1). Погба, 81 (2:1).

Франция: Ллорис, Павар, Варан, Юмтити, Эрнандез, Канте, Толиссо (Матюиди, 78), Погба, Мбаппе, Гризманн (Жиру, 70), Дембеле (Фекир, 70).

Австралия: Райан, Рисдон, Сэйнсбери, Миллиган, Бехич, Леки, Единак, Муй, Рогич (Ирвайн, 72), Крус (Арзани, 84), Наббут (Юрич, 64).

Предупреждения: Леки, 13. Рисдон, 57. Толиссо, 76. Бехич, 87.

Судьи: Кунья. Таран, Эспиноса (все - Уругвай). ВАР: Вильяно (Аргентина). Варгас (Боливия), Майдана (Аргентина), Лопеш Мартинш (Португалия).

16 июня. Казань. Стадион "Казань Арена".

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