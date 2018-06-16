Франция – Австралия: гол Погба принес победу команде Дешама

Сборная Франции обыграла Австралию (2:1) в первом матче группы C на чемпионате мира-2018.
Команда Дидье Дешама открыла счет с пенальти – на 58-й минуте отличился Антуан Гризманн. Этому голу предшествовало первое в истории чемпионатов мира использование системы видеопомощи арбитрам (ВАР).
"Соккеруз" сравняли счет спустя четыре минуты – Миле Единак реализовал одиннадцатиметровый, назначенный за игру рукой Самюэля Юмтити в своей штрафной. Окончательный счет во встрече установил Поль Погба, отметившийся ударом из-за пределов штрафной. Гол был зафиксирован с помощью системы автоматического определения взятия ворот.
Во втором туре сборная Франции сыграет с Перу (21 июня, Екатеринбург), Австралия встретится с Данией (21 июня, Самара).
Чемпионат мира - 2018
Группа C
Франция - Австралия - 2:1 (0:0)
Голы: Гризманн, 58 - с пенальти (1:0). Единак, 62 - с пенальти (1:1). Погба, 81 (2:1).
Франция: Ллорис, Павар, Варан, Юмтити, Эрнандез, Канте, Толиссо (Матюиди, 78), Погба, Мбаппе, Гризманн (Жиру, 70), Дембеле (Фекир, 70).
Австралия: Райан, Рисдон, Сэйнсбери, Миллиган, Бехич, Леки, Единак, Муй, Рогич (Ирвайн, 72), Крус (Арзани, 84), Наббут (Юрич, 64).
Предупреждения: Леки, 13. Рисдон, 57. Толиссо, 76. Бехич, 87.
Судьи: Кунья. Таран, Эспиноса (все - Уругвай). ВАР: Вильяно (Аргентина). Варгас (Боливия), Майдана (Аргентина), Лопеш Мартинш (Португалия).
16 июня. Казань. Стадион "Казань Арена".
Как попасть на чемпионат мира по футболу //
Все о чемпионате мира-2018 по футболу: календарь турнира, города и матчи
Опрос
- Дидье Дешам
- Сборная Австралии (Футбол)
- Сборная Дании (футбол)
- Сборная Франции (футбол)
- Сборная Перу (Футбол)
- Поль Погба
- Антуан Гризманн
- Самюэль Юмтити
- Миле Единак