Франция - Австралия: прогноз букмекеров

В субботу, 16 июня, в Казани пройдет матч группового турнира чемпионата мира-2018 по футболу. На стадионе "Казань Арена" сыграют сборные Франции и Австралии. Начало встречи – 13.00 по московскому времени.

Winline оценивает шансы вице-чемпиона Европы-2016, Франции, на победу с коэффициентом 1,26, на ничью – 3,19, а успех австралийцев – 14,0.

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Франция - Австралия: чемпионат мира по футболу, 16 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 13.00 (время московское)