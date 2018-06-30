Франция – Аргентина: трансляция – 30 июня, 17.00, видео

В субботу 30 июня, в России начнется плей-офф чемпионата мира. И уже первый день боельщики увидят суперигру Франция – Аргентина. Трехцветных очень часто критикуют за незрелищную игру, а партнеры Лионеля Месси и вовсе с огромном трудом вышли в 1/8 финала. Но теперь команды не имеют права играть по расчету – на кону четвертьфинал. Эти топ-сборные, напомним, встретятся на "Казань Арене", начало – в 17.00 по московскому времени.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Франция – Аргентина. (ВИДЕО)

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

Прямой эфир Франция – Аргентина.

Кроме того, на протяжении всего турнира для вас будет работать телестудия "Спорт-Экспресса". Нашими гостями будут уникальные герои спорта и не только, а также вас ждут прямые включения из городов, принимающих ЧМ. Каждый день вас ждут 16-18 часов прямого эфира, в котором вы увидите чемпионат мира совсем в ином ракурсе. Подключайтесь – будет интересно!