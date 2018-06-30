Франция - Аргентина: спекулянты просят 500 евро за билет

Перед матчем 1/8 финала ЧМ-2018 Франция - Аргентина на центральных улицах Казани, а также у точек выдачи Fan ID активно работают спекулянты и перекупщики. Причем достаточно много тех, кто хочет попасть на стадион и продать билет.

Корреспондент "СЭ" встретил даже аргентинцев, которые продают билеты своих друзей, по каким-то причинам не приехавшим в Казань. Их ценник варьируется от 100 до 200 евро. Но гораздо больше русскоговорящих граждан, предлагающих билеты на игру - тут цена доходит до 500 евро. Полиция никак не вмешивается в происходящее. (Артур ЕНИКЕЕВ)

Франция - Аргентина: текстовая трансляция 30 июня в 17.00 по московскому времени. Казань