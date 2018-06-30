Франция - Аргентина: латиноамериканцы вышли вперед в самом начале второго тайма

Защитник сборной Аргентины Габриэль Меркадо вывел свою команду вперед в матче чемпионата мира против Франции на 48-й минуте. Счет стал 2:1.

Судья назначил штрафной на левом фланге обороны французов около лицевой линии в самом начале второго тайма. После подачи мяч оказался у Лионеля Месси, который из пределов штрафной пробил с разворота по воротам. Несильный удар в итоге превратился в голевой пас - во вратарской ногу подставил Меркадо, и мяч залетел в пустой угол.

"СЭ" ведет текстовую трансляцию встречи.