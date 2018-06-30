Франция – Аргентина: арбитр не удалил Тальяфико за фол на Мбаппе

На 19-й минуте матча 1/8 финала чемпионата мира Франция – Аргентина ошибку допустил иранский арбитр Алиреза Фагани.

В том эпизоде аргентинский защитник Тальяфико за пределами штрафной площади сбил Мбаппе. Судья решил ограничиться назначением штрафного удара и вынесением предупреждения. Между тем французский форвард убегал один на один с вратарем, Тальяфико лишил нападающего явной возможности забить гол. Такой фол карается удалением. (Александр БОБРОВ)

Франция – Аргентина: арбитр правильно назначил пенальти