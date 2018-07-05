16:02 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

FourFourTwo прогнозирует выход сборной России в полуфинал ЧМ

1 июля. Москва. Испания - Россия - 1:1 (3:4 - по пенальти). Артем ДЗЮБА, Сергей ИГНАШЕВИЧ и Александр ГОЛОВИН после гола. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
1 июля. Москва. Испания - Россия - 1:1 (3:4 - по пенальти). Артем ДЗЮБА, Сергей ИГНАШЕВИЧ и Александр ГОЛОВИН после гола. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Британское издание FourFourTwo представило прогноз на матч 1/4 финала чемпионата мира между сборными России и Хорватии. В журнале считают, что команде Станислава Черчесова по силам попасть в четверку сильнейших команд турнира.

"Кампания России на этом турнире была впечатляющей, особенно учитывая, что никто не ставил на них, – говорится в материале издания. – Возможно, первоначальный пессимизм был неуместным. 13 из 20 предыдущих хозяев чемпионата мира доходили до полуфинала, в том числе 5 из 8 последних.
Статус хозяина, безусловно, оказывает положительный эффект на сборную России. Она уже провела запоминающийся групповой турнир, обыграв Саудовскую Аравию (5:0) и Египет (3:1), а также неожиданно выбив Испанию (1:1, 4:3 – по пенальти) в 1/8 финала.
Сцена готова к тому, чтобы сборная России шокировала еще один раз".

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)

Россия – Хорватия

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