FourFourTwo: Головин - лучший игрок сборной России, Акинфеев - худший

Портал FourFourTwo составил рейтинг лучших и худших игроков каждой сборной, участвующей в чемпионате мира. Лучшим футболистом сборной России признан хавбек Александр Головин.

- Головин устроил шоу в матче с Саудовской Аравией и сыграл ключевую роль в игре против Египта. Он не принимал участия в матче с Уругваем, поэтому Россия упустила свое влияние, - считают журналисты портала.

Худшим игроком в составе россиян признан вратарь Игорь Акинфеев.

- Акинфеев не сделал ни одного спасения в матчах против Саудовской Аравии и Египта, но там и не было угроз. Его действия в игре с Уругваем были слишком медленными и не увенчались успехом, - полагает FourFourTwo.

Сборная России заняла второе место в группе А и вышла в плей-офф мирового первенства. Она встретится с Испанией в 1/8 финала турнира (1 июля, Москва, "Лужники").

Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала - начало в 17.00 (время московское)

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