Фотография Семина с представителями солнцевской ОПГ попала в уголовное дело в Испании

В распоряжении The Insider оказалась фотография, на которой главный тренер "Локомотива" Юрий Семин проводит встречу с членами солнцевской организованной преступной группы (ОПГ).

Как отмечает источник, фото сделано в пятизвездочной гостинице Lotte Hotel в Москве в холле приемов.

На снимке российский специалист находится в окружении руководящих кадров "Солнцевских" – Сергея Михайлова по кличке Михась, Виктора Аверина по кличке Авера, а также Владимира Шаманова, бывшего командующего ВДВ.

Фотография стала частью уголовного дела о деятельности солнцевской ОПГ в Испании. В сентябре 2017 года в Марбелье были задержаны 11 человек, подозреваемых в отмывании денег через сеть компаний, среди которых марка воды "Вода Михася".



Среди арестованных был помощник Михася Арнольд Тамм (Арнольд Спиваковский). Все 11 человек были выпущены под залог спустя несколько месяцев.

И Шаманов, и Семин, узнав, что корреспондент The Insider интересуется подробностями встречи в Lotte Hotel с лидерами "Солнцевских", отказались от комментариев.

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