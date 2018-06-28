Фотоагентство удалило галерею с самыми сексуальными болельщицами ЧМ-2018

Фотоагентство Getty Images удалило галерею, посвященную самым сексуальным болельщицам чемпионата мира-2018 в России. Исполнительный директор американской компании, комментируя сложившуюся ситуацию Channel 4 News, что эта подборка снимков "ни коим образом не соответствует ценностям или убеждениям агентства". Она также отметила, что подборка была опубликована, когда она была за границей и не могла контролировать процесс.

Место галереи, заглавной фотографией которой был выбран снимок Натальи Андреевой, которая после матча Россия – Саудовская Аравия (5:0) получила в СМИ статус самой сексуальной болельщицы страны-хозяйки турнира, на сайте заняла запись с извинениями. Примечательно, что позднее в прессе появились сообщения о том, что она снималась в порнографии. Сама девушка эти сообщения опровергла.

Отметим, что в социальных сетях галерею распространяли с подписью "самые горячие болельщицы чемпионата мира". После негативной реакции пользователей Твиттера, которые обвинили фотоагентство в сексизме, галерею на сайте заменили постом с извинениями.

Как попасть на чемпионат мира по футболу //

Все о чемпионате мира-2018 по футболу //

Чемпионат мира по футболу-2018, телегид по трансляциям матчей: что, где и когда смотреть на ТВ