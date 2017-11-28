Фото дня. Яна Чурикова и "спокойный и надеждный" Акинфеев

Известная телеведущая, посол ЧМ-2018 Яна Чурикова в Твиттере выложила совместную фотографию с вратарем ЦСКА и сборной России Игорем Акинфеевым. Напомним, что голкипер также является послом чемпионата мира в России.

На фото Чурикова и Акинфеев едут в метро, облокотившись головами друг на друга. Изображение подписано так: "Московский метрополитен. Такой же спокойный и надежный, как Акинфеев".