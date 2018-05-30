21:05 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Фото дня. Ташаев, Джанаев и Нойштедтер перед игрой Австрия - Россия

Роман НОЙШТЕДТЕР, Александр ТАШАЕВ и Сослан ДЖАНАЕВ (слева направо). Фото Дмитрий СИМОНОВ, "СЭ"
Роман НОЙШТЕДТЕР, Александр ТАШАЕВ и Сослан ДЖАНАЕВ (слева направо). Фото Дмитрий СИМОНОВ, "СЭ"
2

Игроки сборной России Александр Ташаев, Сослан Джанаев и Роман Нойштедтер были замечены возле киоска перед товарищеским матчем со сборной Австрии в Инсбруке. Все они не вошли в число 23-х футболистов, внесенных в заявку.

Начало игры - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Австрия - Россия.

 

2
Материалы сюжета: Сборная России по футболу: перед чемпионатом мира
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

shpasic

подпись: "кто идёт за Клинским?"

21:22

Russellmoto

Классное фото!))

21:14

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!