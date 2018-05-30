Фото дня. Ташаев, Джанаев и Нойштедтер перед игрой Австрия - Россия

Игроки сборной России Александр Ташаев, Сослан Джанаев и Роман Нойштедтер были замечены возле киоска перед товарищеским матчем со сборной Австрии в Инсбруке. Все они не вошли в число 23-х футболистов, внесенных в заявку.
Начало игры - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Австрия - Россия.
- Сослан Джанаев (футбол)
- Сборная России (футбол)
- Сборная Австрии (Футбол)
- Роман Нойштедтер
- Александр Ташаев
shpasic
подпись: "кто идёт за Клинским?"
21:22
Russellmoto
Классное фото!))
21:14