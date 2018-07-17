Фото дня. Поцелуй Ракитича с женой в окружении фанатов

Полузащитник сборной Хорватии Иван Ракитич в Инстаграме опубликовал фотографию с чествования команды, которая стала вице-чемпионом мира-2018. В финале турнира в России "шашечные" уступили Франции (2:4).

На снимке 30-летний хавбек держит на руках свою жену Ракель Маури и целует ее. За спиной у пары находятся тысячи болельщиков, которые собрались в центре Загреба, чтобы поздравить команду Златко Далича с лучшим результатом сборной на мировых первенствах.

На ЧМ-2018 Ракитич принял участие в шести матчах, забив 1 гол и отдав 1 голевую передачу. Также он отметился победными ударами в послематчевых сериях пенальти против Дании (1:1, пенальти - 3:2) и России (2:2, пенальти - 4:3).

Публикация от Ivan Rakitic (@ivanrakitic) 16 Июл 2018 в 1:33 PDT

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