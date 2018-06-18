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Фото дня. Лукаку и Эскобар поблагодарили бога после матча Бельгия - Панама

Сегодня. Сочи. Бельгия - Панама - 3:0. Ромелу ЛУКАКУ (слева) и Фернандо ЭСКОБАР (справа). Фото REUTERS
Сегодня. Сочи. Бельгия - Панама - 3:0. Ромелу ЛУКАКУ (слева) и Фернандо ЭСКОБАР (справа). Фото REUTERS

Сборная Бельгии обыграла Панаму на чемпионате мира-2018 - 3:0. Дубль в этой встрече сделал нападающий Ромелу Лукаку, еще один мяч забил Дрис Мертенс.

После финального свистка Лукаку встал на колени и поблагодарил бога за дубль. Его соперник - панамский защитник Фернандо Эскобар - совершил такой же ритуал. Сборная Панамы сегодня дебютировала на чемпионатах мира.

Бельгия - Панама

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