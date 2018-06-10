20:19 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Фото дня. Кержаков с Кубком мира


Бывший форвард сборной России Александр Кержаков сфотографировался с Кубком мира. Фото размещено в официальном Твиттере команды.

Сборная России сыграет свой первый матч на ЧМ-2018 14 июня со сборной Саудовской Аравии. Также в группе А сыграют команды Египта и Уругвая.

Чемпионат мира по футболу-2018: все о сборной России

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/

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