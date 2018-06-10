Фото дня. Кержаков с Кубком мира

Бывший форвард сборной России Александр Кержаков сфотографировался с Кубком мира. Фото размещено в официальном Твиттере команды.

Сборная России сыграет свой первый матч на ЧМ-2018 14 июня со сборной Саудовской Аравии. Также в группе А сыграют команды Египта и Уругвая.

Пока Кубок мира разрешено трогать только в перчатках 🤲🏆 pic.twitter.com/kFdLMtAU8N – Сборная России (@TeamRussia) 10 июня 2018 г.

Чемпионат мира по футболу-2018: все о сборной России