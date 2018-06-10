Фото дня. Кержаков с Кубком мира

Бывший форвард сборной России Александр Кержаков сфотографировался с Кубком мира. Фото размещено в официальном Твиттере команды.
Сборная России сыграет свой первый матч на ЧМ-2018 14 июня со сборной Саудовской Аравии. Также в группе А сыграют команды Египта и Уругвая.
Пока Кубок мира разрешено трогать только в перчатках 🤲🏆 pic.twitter.com/kFdLMtAU8N– Сборная России (@TeamRussia) 10 июня 2018 г.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/
- Александр Кержаков
- Сборная России (футбол)
- Сборная Египта
- Сборная Саудовской Аравии
- Сборная Уругвая (футбол)