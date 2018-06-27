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Фото дня. Как Муса пытался остановить Месси

26 июня. Санкт-Петербург. Нигерия - Аргентина - 1:2. Ахмед МУСА (№7) и Огенекаро ЭТЕБО против Лионеля МЕССИ. Фото REUTERS
26 июня. Санкт-Петербург. Нигерия - Аргентина - 1:2. Ахмед МУСА (№7) и Огенекаро ЭТЕБО против Лионеля МЕССИ. Фото REUTERS

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси стал одним из главных действующих лиц матча группового турнира чемпионата мира против Нигерии (2:1). Капитан "альбиселесте" отметился голом и был активен на протяжении всего матча. В попытках сдержать "десятку" южноамериканцев принимали участие не только защитники, его пытался остановить и нападающий "суперорлов", экс-игрок ЦСКА Ахмед Муса.

Аргентинцы, обыграв Нигерию, вышли в 1/8 финала мирового первенства. Следующим соперником команды Месси будет сборная Франции. Встреча состоится 30 июня в Казани.

Нигерия - Аргентина

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