Форвард сборной Польши Милик получил травму в сочинском дельфинарии

Нападающий сборной Польши Аркадиуш Милик получил травму перед стартом чемпионатом мира, сообщает Football Italia. Игрок повредил руку при посещении командой дельфинария в Сочи.



24-летний Милик поскользнулся и упал на руку. После медицинского обследования подозрение на перелом не подтвердилось. Милик отделался сильным ушибом.

Первый матч на чемпионате мира сборная Польши проведет 19 июня против Сенегала. Команда Милика во время турнира базируется в Сочи.

Польша - Сенегал: чемпионат мира по футболу, 19 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 18.00 (время московское)

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