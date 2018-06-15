Форвард сборной Марокко: "Могли выиграть, но счет в пользу Ирана"

Нападающий сборной Марокко Халид Бутаиб подвел итоги матча с Ираном (0:1).



- Мы хорошо играли, но не смогли выиграть. В итоге они забили.

- В раздевалке был разговор о следующем матче?



- Мы еще в игре, наш следующий матч с Португалией через четыре дня.



- Не думаете ли, что уже проиграли?



- Никогда не нужно думать о том, что ты проиграешь. Все впереди.

- У вашей сборной было немного моментов.



- Не согласен. Мы могли выиграть, но счет, конечно, в их пользу.



- Как отнеслись к автоголу Буаддуза?



- Так бывает с каждым игроком, мы его поддерживаем. У нас ещё сталось два матча, постараемся играть на максимуме. Думаю, у нас все получится. (Игорь НОВИКОВ)

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