21:34 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Форвард сборной Марокко: "Могли выиграть, но счет в пользу Ирана"


Нападающий сборной Марокко Халид Бутаиб подвел итоги матча с Ираном (0:1).

- Мы хорошо играли, но не смогли выиграть. В итоге они забили.

- В раздевалке был разговор о следующем матче?

- Мы еще в игре, наш следующий матч с Португалией через четыре дня.

- Не думаете ли, что уже проиграли?

- Никогда не нужно думать о том, что ты проиграешь. Все впереди.

- У вашей сборной было немного моментов. 

- Не согласен. Мы могли выиграть, но счет, конечно, в их пользу. 

- Как отнеслись к автоголу Буаддуза?

- Так бывает с каждым игроком, мы его поддерживаем. У нас ещё сталось два матча, постараемся играть на максимуме. Думаю, у нас все получится. (Игорь НОВИКОВ) 

Португалия - Испания

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