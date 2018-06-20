Форвард сборной Исландии пошутил по поводу нашествия насекомых в Волгограде

Нападающий сборной Исландии Альфред Финнбогасон в своем Твиттере опубликовал шутку. Она посвящена нашествию насекомых в Волгограде.
Исландец опубликовал фотомонтаж, на котором он изображен в маскировочном костюме и подписал фото так: "Только что прибыли в Волгоград. Хорошо подготовились после того, как посмотрели матч сборной Англии".
Во время матча ЧМ-2018 Англия - Тунис (2:1) было нашествие мошек, на которое жаловались игроки обеих команд.
Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля
Just arrived in Volgograd, well prepared after watching England’s game pic.twitter.com/gKKj9crgq2– Alfreð Finnbogason (@A_Finnbogason) 20 июня 2018 г.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/