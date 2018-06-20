21:34 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Форвард сборной Исландии пошутил по поводу нашествия насекомых в Волгограде


Нападающий сборной Исландии Альфред Финнбогасон в своем Твиттере опубликовал шутку. Она посвящена нашествию насекомых в Волгограде.

Исландец опубликовал фотомонтаж, на котором он изображен в маскировочном костюме и подписал фото так: "Только что прибыли в Волгоград. Хорошо подготовились после того, как посмотрели матч сборной Англии".

Во время матча ЧМ-2018 Англия - Тунис (2:1) было нашествие мошек, на которое жаловались игроки обеих команд.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля

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https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/

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