Форвард сборной Исландии пошутил по поводу нашествия насекомых в Волгограде

Нападающий сборной Исландии Альфред Финнбогасон в своем Твиттере опубликовал шутку. Она посвящена нашествию насекомых в Волгограде.

Исландец опубликовал фотомонтаж, на котором он изображен в маскировочном костюме и подписал фото так: "Только что прибыли в Волгоград. Хорошо подготовились после того, как посмотрели матч сборной Англии".

Во время матча ЧМ-2018 Англия - Тунис (2:1) было нашествие мошек, на которое жаловались игроки обеих команд.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля

Just arrived in Volgograd, well prepared after watching England’s game pic.twitter.com/gKKj9crgq2 – Alfreð Finnbogason (@A_Finnbogason) 20 июня 2018 г.

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