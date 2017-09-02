Формальное открытие "Лужников" состоится 9 сентября

Президент РФС Виталий Мутко сообщил, что сборная России может провести первый матч на обновленном стадионе "Лужники". По его словам, арена готова, в данный момент идет благоустройство территории.

- Рассматриваем вопрос открытия "Лужников" матчем национальной команды, - цитирует ТАСС Мутко.

- Будет ли торжественная церемония открытия "Лужников"?

- Сергей Семенович Собянин и правительство Москвы стараются пафосных праздников не делать. Стадион готов, идет благоустройство территории, ко Дню города большинство работ будет завершено. 9 сентября в "Лужниках" будет запущен тур Кубка мира. Если все будет благополучно, то это формально будет открытие "Лужников" как спортивного объекта.