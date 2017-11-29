Форлан и Командная вытащили Перу для сборной России

Бывший нападающий сборной Уругвая Диего Форлан принял участие в тестовой жеребьевке чемпионата мира-2018. Вместе с ведущей Марией Командной они отправили в группу к России команду Перу. В ответ на вопрос о желаемых соперниках для Уругвая Форлан вспомнил предыдущее мировое первенство, на котором уругвайцы проиграли в плей-офф Колумбии.

- Честно, для нас нет разницы, с кем играть на ЧМ, - сказал Форлан. Можно выйти из сильной группы, как мы сделали в Бразилии, а можно провалиться в слабой. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ, Филипп ПАПЕНКОВ)