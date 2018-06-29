"Фонбет" рассказал о выигрышах на матчи с неожиданным исходом

Мировое первенство в России подарило зрителям не только яркое зрелище, но и несколько сенсаций. Фавориты группового этапа потеряли очки в матчах с аутсайдерами и оказались на грани вылета из турнира, а действующий чемпион мира не вышел из группы. Алина Якиревич, директор БК "Фонбет" по маркетингу, рассказывает о ставках на матчи с неожиданным результатом.

Колумбия – Япония

Результат: 1:2

Ставка: 128 000 рублей на победу Японии с форой (+1)

Коэффициент: 1.45

Выигрыш: 185 600 рублей

– Клиент "Фонбет" поставил на победу сборной Японии с форой (+1). На 3-й минуте полузащитник сборной Колумбии Карлос Санчес получил красную карточку, японцы воспользовались численным преимуществом и уверенно довели матч до победы, 2:1. Выигрыш игрока составил 185 600 рублей.

Аргентина – Хорватия

Результат: 0:3

Ставка: 300 000 рублей на тотал голов больше 2,5

Коэффициент: 2.25

Выигрыш: 675 000 рублей

– Игрок поставил 300 000 рублей на то, что в матче будет больше двух голов. Первый тайм закончился со счетом 0:0, а во втором хорваты забили три безответных мяча. Клиент "Фонбет" выиграл 675 000 рублей.

Египет – Саудовская Аравия

Результат: 1:2

Ставка: 835 000 на тотал голов больше 2,5

Коэффициент: 1.70

Выигрыш: 1 419 500 рублей

– Игрок сделал ставку на то, что во встрече Египта и Саудовской Аравии будет больше двух голов. Первый тайм завершился со счетом 1:1. На 95-й минуте полузащитник Саудовской Аравии Салем Аль-Доссари забил третий гол в матче. Выигрыш клиента "Фонбет" составил 1 419 500 рублей.

Испания – Марокко

Результат: 2:2

Ставка: 500 000 рублей на тотал голов больше 2,5

Коэффициент: 1.67

Выигрыш: 835 000 рублей

– Игрок поставил 500 000 рублей на то, что в матче будет больше двух голов. После первого тайма счет был ничейным – 1:1. На 81-й минуте марокканский нападающий Юссеф Эн-Несири вывел свою команду вперед и принес клиенту "Фонбет" 835 000 рублей.

Германия – Корея

Результат: 0:2

Ставка: 1 000 000 рублей на победу Южной Кореи с форой (+3,5)

Коэффициент: 1.25

Выигрыш: 1 250 000 рублей

– Клиент "Фонбет" поставил на победу сборной Южной Кореи с форой (+3,5). Сборная Германии безуспешно пыталась забить гол на протяжении всего матча, но в итоге проиграла – корейская команда провела две результативные контратаки в компенсированное время. Благодаря победе сборной Южной Кореи клиент "Фонбет" выиграл 1 250 000 рублей.

Кто ставил на выход сборной России из группы?

– Сборная России преподнесла приятный сюрприз своим болельщикам и впервые за 32 года прошла в плей-офф чемпионата мира, хотя в семи матчах до начала мундиаля не одержала ни одной победы.

Большинство клиентов "Фонбет" не верило в то, что команда Станислава Черчесова выйдет из группы. На проход сборной России в 1/8 финала сделали ставку всего 39% игроков.

Сделать ставку