Флорентино Перес - об увольнении Лопетеги: "То, что должно было быть нормальным, превратилось в абсурд"

Президент "Реала" Флорентино Перес назвал ситуацию с назначением Хулена Лопетеги на пост главного тренера абсурдом. Мадридский клуб объявил о договоренности с 51-летним специалистом, после чего того уволили из сборной Испании.

- То, что должно было быть нормальным, превратилось в абсурдную реакцию с неуместной гордостью, - цитирует AS Переса. - "Реал" хотел объявить о назначении Лопетеги после чемпионата мира, но ряд обстоятельств заставил сделать это раньше. Мы решили быть честными, чтобы избежать слухов, которые могли повлиять на нашу сборную.