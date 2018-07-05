Флоран Малуда: "Не удивлюсь, если Россия выйдет в полуфинал ЧМ-2018"

Бывший полузащитник сборной Франции Флоран Малуда в интервью "Известиям" отметил, что будет болеть за свою команду, а также сборную Бразилии на ЧМ-2018. Он подчеркнул, что не удивится выходу сборной России в полуфинал турнира.

– ЧМ-2018 уже покинули сборные Германии, Испании, Аргентины и Португалии. Кто теперь ваш фаворит?

– Конечно же, я болею за свою страну, но еще я фанат сборной Бразилии. Если Франция не выйдет в финал, мое сердце на стороне бразильцев.

– При этом французы и бразильцы могут встретиться на стадии полуфинала...

– Это может быть великий матч, который станет украшением турнира. Но для начала Франции надо пройти Уругвай, а Бразилии — обыграть Бельгию. В обоих парах шансы 50 на 50.

– Вам удалось посмотреть выступления сборной России на ЧМ-2018?

– Да, я видел матч открытия турнира с Саудовской Аравией и игру вашей команды с Египтом. Могу сказать, что был приятно удивлен уверенными действиями российских футболистов. У вас очень добротная команда, в которой есть яркие исполнители. Хозяева турнира всегда играют вдохновенно и способны показать выдающийся результат. Не удивлюсь, если сборная России пробьется в полуфинал ЧМ-2018.

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)



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