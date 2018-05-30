Физиотерапевт "Ливерпуля": "Салах пропустит три-четыре недели"

Физиотерапевт "Ливерпуля" Рубен Понс сообщил, что форвард команды Мохамед Салах пропустит около трех-четырех недель из-за травмы. Это означает, что он может пропустить групповой турнир ЧМ-2018.

- Жаль, что так случилось. Он полностью сосредоточен на своем восстановлении, чтобы понять, когда он вновь сможет играть", - цитирует физиотерапевта Reuters. - Восстановление займет три-четыре недели, но мы постараемся уменьшить этот срок. Это наша большая цель.

Египтянин травмировался в финале Лиги чемпионов против "Реала" (1:3). На ЧМ-2018 сборная Египта сыграет в группе А вместе со сборными России, Уругвая и Саудовской Аравии.

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