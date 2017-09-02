Финляндия одержала первую победу без Еременко в отборе ЧМ-2018, обыграв Исландию

В матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 сборная Финляндии дома одолела Исландию – 1:0. Единственный гол на счету Александра Ринга. Гости завершали встречу в меньшинстве из-за удаления Рурика Гисласона.
В старте исландцев с первых минут вышел защитник "Рубина" Рагнар Сигурдссон. Несмотря на поражение, его команда занимает второе место в группе I. Финны, одержав первую победу в отборе, идут пятыми.
Чемпионат мира
Отборочный турнир
Европа
Группа I
Финляндия – Исландия – 1:0 (1:0)
Гол: Ринг, 8.
Финляндия: Градецки, Ояла (Вяйсянен, 33), Уронен, Араюри, Хетемай (Лам, 83), Спарв, Хямяляйнен, Тойвио (Гранлунд, 70), Ринг, Лод, Маркканен.
Исландия: Халльдоурссон, Сайварссон (Гисласон, 59), Р.Сигурдссон, Магнуссон, Халльфредссон (Сигурдарсон, 59), Бьяднасон, Ауднасон, Гюннарссон, Г.Сигурдссон, Гвюдмундссон, Финнбогасон (Бедварссон, 88).
Предупреждения: Лод, 27. Р.Сигурдссон, 32. Уронен, 43. Гюннарссон, 45+1. Халльфредссон, 46. Араюри, 71. Гисласон, 73. Маркканен, 81. Скуласон, 86.
Удаление: Гисласон, 76.
Судья: Краловец (Чехия).
2 сентября. Тампере. Стадион "Ратина".
ДЖИММ
А яри кури был?
22:24
Vlad_kz
Видимо, речь о том, что сборная Финляндии выиграла впервые с тех пор как Ерёменко дисквалифицирован, т.е. без него они не выигрывали.
22:11
shpasic
похоже, что и Хююпя не было
22:02
РСМ-1970
И Саку Койву с Теему Селянне не было
21:50
shpasic
мало того, что без Емёренко, так ещё и без Яри Литманена!
21:47
crazysun78
удивляют заголовки... Финляндия уже больше года без Еременко... тогда напишите - завтра сб.России сыграет с динамо без... кержакова, например...
21:28