Финляндия без Еременко одержала первую победу в отборе ЧМ-2018, обыграв Исландию

В матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 сборная Финляндии дома одолела Исландию – 1:0. Единственный гол на счету Александра Ринга. Гости завершали встречу в меньшинстве из-за удаления Рурика Гисласона.

В старте исландцев с первых минут вышел защитник "Рубина" Рагнар Сигурдссон. Несмотря на поражение, его команда занимает второе место в группе I. Финны, одержав первую победу в отборе, идут пятыми.

Чемпионат мира

Отборочный турнир

Европа

Группа I

Финляндия – Исландия – 1:0 (1:0)

Гол: Ринг, 8.

Финляндия: Градецки, Ояла (Вяйсянен, 33), Уронен, Араюри, Хетемай (Лам, 83), Спарв, Хямяляйнен, Тойвио (Гранлунд, 70), Ринг, Лод, Маркканен.

Исландия: Халльдоурссон, Сайварссон (Гисласон, 59), Р.Сигурдссон, Магнуссон, Халльфредссон (Сигурдарсон, 59), Бьяднасон, Ауднасон, Гюннарссон, Г.Сигурдссон, Гвюдмундссон, Финнбогасон (Бедварссон, 88).

Предупреждения: Лод, 27. Р.Сигурдссон, 32. Уронен, 43. Гюннарссон, 45+1. Халльфредссон, 46. Араюри, 71. Гисласон, 73. Гисласон, 76. Маркканен, 81.

Удаление: Гисласон, 76.

Судья: Краловец (Чехия).

2 сентября. Тампере. Стадион "Ратина".