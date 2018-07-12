Финальный матч ЧМ-2018 будет транслироваться на экране у Эйфелевой башни

Трансляция финального матча ЧМ-2018 между сборными Франции и Хорватии будет организована в Париже в воскресенье на гигантском экране, установленном у Эйфелевой башни, информирует ТАСС со ссылкой на дирекцию Общества эксплуатации Эйфелевой башни. По ее данным, в этот день доступ туристов на объект будет закрыт по указанию полиции.

Болельщики смогут разместиться близ Эйфелевой башни по всему Марсову полю протяженностью около 800 метров. На обеспечение безопасности в день трансляции в Париже и парижском регионе будет выделено 12 тысяч сотрудников полиции и еще 3 тысячи работников медицинских и спасательных служб.

Решающий матч турнира состоится на московском стадионе "Лужники" 15 июля.

Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, онлайн-трансляция финального матча - начало в 18.00 (время московское)

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