Финал ЧМ-2018 пройдет при температуре +28 градусов

Вид на стадион "Лужники" во время матча чемпионата мира. Фото REUTERS

Во время финала чемпионата мира воздух в Москве прогреется до 28 градусов по Цельсию. В решающем матче турнира, который пройдет на стадионе "Лужники", сыграют сборные Франции и Хорватии.

"В 18 часов на стадионе "Лужники" стартует финальный матч между сборными Франции и Хорватии, – приводит "Интерфакс" сообщение Гидрометцентра России. – К этому времени температура едва понизится до 28 градусов по Цельсию, завершится игра при 27 градусах. Относительная влажность во время игры составит 55-60 процентов".

Франция – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, финал, онлайн-трансляция матча – начало в 18.00 (время московское)

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