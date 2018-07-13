Финал ЧМ-2018 посетят более 10 иностранных президентов

На финале чемпионата мира-2018 в "Лужниках" будет присутствовать много глав иностранных делегаций, в том числе и лидеры государств.

- Точных сведений нет, но, думаю, 11–12 президентов различных стран, несколько премьер-министров, много других высокопоставленных представителей, - отметил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.

Ранее стало известно, что Владимир Путин в день финала чемпионата мира встретится с президентами Франции и Хорватии.

Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, онлайн-трансляция финального матча - начало в 18.00 (время московское)​

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //

ЧМ-2018: сетка плей-офф – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь