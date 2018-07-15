Финал ЧМ-2018 Франция - Хорватия. Как забивал Мбаппе. Разбор момента

Разбираем эпизод, в котором нападающий сборной Франции Кильян Мбаппе сделал счет 4:1 в финальном матче чемпионата мира по футболу-2018 с Хорватией на 65-й минуте.

Очень много для этого гола сделал левый защитник французов Люка Эрнандез. Он принял мяч на бровке в крайне неудобной для себя ситуации, однако сумел развернуться и уйти от опекавшего его Марио Манджукича.

Гол Кильяна Мбаппе.

Гол Кильяна Мбаппе.

Гол Кильяна Мбаппе.

После чего сделал пас на находившегося прямо перед штрафной Мбаппе, которого никто не опекал. Центральные защитники хорватов и, в частности, Домагой Вида, расположились слишком глубоко.

Гол Кильяна Мбаппе.

Гол Кильяна Мбаппе.

Мбаппе принял мяч, прицелился и хлестко пробил точно в нижний угол ворот. (Дмитрий ГИРИН)

Гол Кильяна Мбаппе.

Гол Кильяна Мбаппе.

Гол Кильяна Мбаппе.

Финал чемпионата мира-2018 Франция - Хорватия: онлайн-трансляция матча