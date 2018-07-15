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Финал ЧМ-2018 Франция - Хорватия. Как забивал Манджукич. Разбор момента

Гол Марио Манджукича. Гол Марио Манджукича. Гол Марио Манджукича. Гол Марио Манджукича. Гол Марио Манджукича. Гол Марио Манджукича.
Гол Марио Манджукича.

Разбираем эпизод, в котором форвард сборной Хорватии Марио Манджукич сделал счет 4:2 в финальном матче чемпионата мира по футболу-2018 с Францией на 69-й минуте.

Возможно, это самый курьезный гол в финалах чемпионатов мира. Защитник сборной Франции Самюэль Юмтити отбросил мяч своему вратарю Юго Ллорису.

Гол Марио Манджукича.
Гол Марио Манджукича.
Гол Марио Манджукича.
Гол Марио Манджукича.

Того никто не атаковал и Ллорис спокойно остановил мяч.

Гол Марио Манджукича.
Гол Марио Манджукича.

Но вместо того, чтобы сделать пас партнеру и выбить мяч, зачем-то дал приблизиться к себе Манджукичу, после чего решил хорвата обыграть. Ничем хорошим это не закончилось. (Дмитрий ГИРИН)

Гол Марио Манджукича.
Гол Марио Манджукича.
Гол Марио Манджукича.
Гол Марио Манджукича.
Гол Марио Манджукича.
Гол Марио Манджукича.

Финал чемпионата мира-2018 Франция - Хорватия: онлайн-трансляция матча

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. Финал Франция - Хорватия
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