Финал ЧМ-2018 Франция - Хорватия. Как забивал Манджукич. Разбор момента

Разбираем эпизод, в котором форвард сборной Хорватии Марио Манджукич сделал счет 4:2 в финальном матче чемпионата мира по футболу-2018 с Францией на 69-й минуте.

Возможно, это самый курьезный гол в финалах чемпионатов мира. Защитник сборной Франции Самюэль Юмтити отбросил мяч своему вратарю Юго Ллорису.

Гол Марио Манджукича.

Гол Марио Манджукича.

Того никто не атаковал и Ллорис спокойно остановил мяч.

Гол Марио Манджукича.

Но вместо того, чтобы сделать пас партнеру и выбить мяч, зачем-то дал приблизиться к себе Манджукичу, после чего решил хорвата обыграть. Ничем хорошим это не закончилось. (Дмитрий ГИРИН)

Гол Марио Манджукича.

Гол Марио Манджукича.

Гол Марио Манджукича.

Финал чемпионата мира-2018 Франция - Хорватия: онлайн-трансляция матча