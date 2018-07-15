Финал ЧМ-2018 Франция - Хорватия. Как забил Перишич. Разбор момента

Разбираем эпизод, в котором сборная Хорватии сравняла счет в финальном матче ЧМ-2018 с Францией на 28-й минуте.

Началось все со штрафного, который сборная Хорватии заработала в центре поля. Лука Модрич дождался, пока по правому флангу на дальний угол штрафной забежит защитник Шиме Врсалько и забросил мяч его направлении.

Гол Ивана Перишича на 38-й минуте финала ЧМ-2018.

Гол Ивана Перишича на 38-й минуте финала ЧМ-2018.

Врсалько выиграл верховую борьбу, и вслед за ним это сделали еще три его партнера – Марио Манджукич, Деян Ловрен и Домагой Вида.

Гол Ивана Перишича на 38-й минуте финала ЧМ-2018.

Гол Ивана Перишича на 38-й минуте финала ЧМ-2018.

Гол Ивана Перишича на 38-й минуте финала ЧМ-2018.

Вида и отбросил мяч на стоявшего на линии штрафной Ивана Перишича, который все это время был совершенно один. Обратите внимание на нападающего французов Кильяна Мбаппе – он все это время просто стоит и смотрит футбол, хотя мог бы прикрыть Перишича. (Дмиитрий ГИРИН)

Гол Ивана Перишича на 38-й минуте финала ЧМ-2018.

Перишич принял мяч, ушел от выбросившегося на него Нголо Канте и с левой ноги пробил в дальний угол.

Гол Ивана Перишича на 38-й минуте финала ЧМ-2018.

Гол Ивана Перишича на 38-й минуте финала ЧМ-2018.

Гол Ивана Перишича на 38-й минуте финала ЧМ-2018.

Финал чемпионата мира-2018 Франция - Хорватия: онлайн-трансляция матча